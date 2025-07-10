Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 16

Що відомо про комбіновану атаку на Київ

Цієї ночі російські терористи здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням великої кількості ударних дронів. Одним із головних напрямків удару була столиця.

Спочатку ворог атакував Київ безпілотниками, а згодом завдав ударів балістичними та крилатими ракетами. Відомо вже про двох загиблих.

Наслідки ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста.

Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район: уламки влучили в житлові та нежитлові будівлі, виникли пожежі, зокрема на даху багатоповерхівки та біля АЗС.

Пошкоджено дахи, верхні поверхи, фасади та внутрішні приміщення кількох будинків. Також зафіксовано численні влучання уламків у нежитлові об’єкти.

У Дарницькому районі уламки безпілотника спричинили загоряння в гаражах і на території автозаправної станції. Пошкоджень зазнало подвір’я житлового будинку.

Тим часом у Солом’янському районі через уламки сталося займання даху нежитлової будівлі, ще одне місце падіння зафіксоване за іншою адресою. У Голосіївському районі уламки ворожого дрона влучили у вантажівку, внаслідок чого вона загорілася. У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови.

Детальніше про ворожий повітряний удар по Києву у ніч проти 10 липня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.