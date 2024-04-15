Атака Ирана на Израиль: правительства арабских стран призвали к сдержанности

Правительства арабских стран призвали к деэскалации напряженности в отношениях между Израилем и Ираном после резонансного ночного широкомасштабного обстрела в ночь на воскресенье, 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в своем заявлении призвало к "высочайшему уровню самоограничения", а правительство Объединенных Арабских Эмиратов предупредило о росте "нестабильности" в регионе.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри высказал аналогичное предупреждение, призвав израильских и иранских лидеров "проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от провокаций, которые могли бы усилить напряженность и нестабильность в регионе".

Шукри отметил, что конфликт между Израилем и Ираном "начал принимать опасный оборот, поскольку он совпадает с кризисом в Секторе Газа и добавляет напряженности в других горячих точках региона". Он также добавил, что он обсудил ситуацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Правительство Иордании продемонстрировало приверженность и поддержало Израиль. В заявлении отмечается, что этот шаг был сделан, чтобы не позволить Ирану "поставить под угрозу безопасность наших граждан, а также жилых и населенных районов".

Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил конфликт с королем Иордании Абдаллой II, осудив нападение. Глава Белого дома призвал израильских лидеров не отвечать, опасаясь региональной войны.

Израильские лидеры дали понять, что ответ будет, но уточнили, что не стремятся к более широкому конфликту с Ираном.

"Это была очень агрессивная и жестокая атака, которая выглядит как объявление войны. Но я сразу же добавил, что мы не стремимся к войне. Мы всегда стремимся к миру", - сказал президент Израиля Исаак Герцог в интервью CNN в воскресенье.