Атака на инфраструктуру: ПВО сбила пять "Шахедов" в Харьковской области

Воздушные силы ночью сбили пять дронов-камикадзе в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление воздушного командования "Восток" в Facebook.
Отмечается, что Россия запустила дроны для атаки критической инфраструктуры области.
Воздушная тревога объявлена утром в четверг во всех центральных и восточных регионах Украины. Россия вывела в Черное море два ракетоносителя с 16 "Калибрами". Также зафиксирована стратегическая авиация.
Напомним, утром среды, 28 декабря, в Харькове сообщили о взрывах. В результате обстрела ранения получил один человек.
Кроме того, в среду, 28 декабря, вечером россияне начали очередную массированную атаку на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе.
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