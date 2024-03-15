Силы обороны уничтожили 27 вражеских "Шахедов"

В ночь на 15 марта российские террористы атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Силы обороны уничтожили 27 единиц дронов.

Об этом сообщает Telegram -канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ночью россияне ударили 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27 ударными БпЛА типа "Shahed". Районами пусков беспилотников стали Приморско-Ахтарск и Курская область России, говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы были сбиты 27 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.

По предварительным данным оперативной постройки - в столице без жертв и разрушений.