В Винницкой области возросло количество жертв ночной атаки

Число жертв в результате ночной атаки дронов в Винницкой области возросло. В больнице скончалась одна из пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

Как он отмечает, в результате удара "Шахеда" по жилым домам были госпитализированы четыре человека. Также было известно об одном погибшем.

По состоянию на утро 15 марта количество жертв возросло до двух.

"Только что стало известно, что в больнице умерла женщина", - сообщил глава Винницкой ОВА.

Фото: россияне атаковали дома в Винницкой области (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Что известно об атаке

Еще с вечера 14 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о запуске и движении дронов-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в ряде центральных, восточных, южных и северных областей.

Местные власти сообщили, что в Винницкой области российский "Шахед" попал в жилой дом. Сначала было известно о трех раненых людях, их доставили в больницу.

Позже глава Винницкой ОВА сообщил о жертве и четырех раненых людей.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, россияне в ночь на 15 марта выпустили по Украине 27 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды".