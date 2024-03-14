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В Винницкой области дрон попал в дом: есть раненые

Винницкая область, Четверг 14 марта 2024 22:16
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В Винницкой области дрон попал в дом: есть раненые Фото: в Винницкой области дрон попал в дом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру 14 марта российский дрон попал в дом в Винницкой области. В результате атаки были ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. Три человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы", - сообщил Борзов.

Глава администрации призвал людей находиться в безопасных местах до отбоя, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Атака на Украину

Напомним, РБК-Украина писала, что российские оккупанты сегодня, 14 марта, под вечер снова начали атаковать Украину дронами-камикадзе "Шахед". Их уже заметили в ряде регионов.

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