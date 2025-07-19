Атака дронов на Украину: для каких регионов остается опасность

Атака "шахедов" на Украину в ночь на 19 июля

Вечером, 18 июля, россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины. Ракеты летели на Днепр, а на Полтаву летели дроны.

После 19:30 россияне запустили ряд скоростных целей. Сначала взрывы раздались в районе Полтавы.

Одновременно россияне запустили несколько групп ударных дронов.

После того, как Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны приближаются к украинской столице, стало известно, что обломки одного из сбитых дронов упали на крышу жилого дома в Дарницком районе. Пострадавших в результате этого нет.

А вот в Одессе во время массированного дронового удара по городу вспыхнул пожар в жилой многоэтажке. Сейчас сотрудники ГСЧС спасают людей из огненной ловушки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.