Атака дронов на Киев: обломки упали на территории школы

"В Шевченковском районе горят автомобили. В Оболонском обломки БпЛА упали на территорию одной из школ", - сообщил он.

По словам Кличко, экстренные службы отправились на место происшествия. Также были вызваны медики в Подольский и Дарницкий районы.

В Днепровском районе произошло задымление в нежилой застройке, в Оболонском вспыхнул пожар в нежилом здании. Также обломки упали на территории пустующего здания в Голосеевском районе.

Кличко предупредил, что атака на украинскую столицу продолжается. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.