Атака дронов на Киев: обломки упали на территории школы

В результате массированной атаки на Киев в ночь на 10 июня обломки ударных дронов упали на территории школы. Это произошло в Оболонском районе украинской столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.
"В Шевченковском районе горят автомобили. В Оболонском обломки БпЛА упали на территорию одной из школ", - сообщил он.
По словам Кличко, экстренные службы отправились на место происшествия. Также были вызваны медики в Подольский и Дарницкий районы.
В Днепровском районе произошло задымление в нежилой застройке, в Оболонском вспыхнул пожар в нежилом здании. Также обломки упали на территории пустующего здания в Голосеевском районе.
Кличко предупредил, что атака на украинскую столицу продолжается. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.
Напомним, в ночь на 10 июня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Украинские города подверглись масштабной атаке.
Дроны массированно атаковали Одессу. Есть попадание в роддом, повреждена гражданская инфраструктура. По предварительным данным, в родильном доме обошлось без жертв и пострадавших.
В Киеве обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах. Есть повреждения жилых домов, вспыхнули пожары.
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