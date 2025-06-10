Атака дронів на Київ: уламки впали на території школи

"У Шевченківському районі палають автівки. В Оболонському уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл", - повідомив він.

За словами Кличка, екстрені служби вирушили на місце події. Також було викликано медиків у Подільський і Дарницький райони.

У Дніпровському районі сталося задимлення в нежитловій забудові, в Оболонському спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Також уламки впали на території порожньої будівлі в Голосіївському районі.

Кличко попередив, що атака на українську столицю триває. Він закликав громадян залишатися в укриттях.