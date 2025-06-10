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Атака дронів на Київ: уламки впали на території школи

Фото: у Києві уламки впали на території школи (facebook.com DSNS)
Автор: РБК-Україна

Унаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 10 червня уламки ударних дронів впали на території школи. Це сталося в Оболонському районі української столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

"У Шевченківському районі палають автівки. В Оболонському уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл", - повідомив він.

За словами Кличка, екстрені служби вирушили на місце події. Також було викликано медиків у Подільський і Дарницький райони.

У Дніпровському районі сталося задимлення в нежитловій забудові, в Оболонському спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Також уламки впали на території порожньої будівлі в Голосіївському районі.

Кличко попередив, що атака на українську столицю триває. Він закликав громадян залишатися в укриттях.

Атака на Україну 10 червня

Нагадаємо, в ніч на 10 червня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Українські міста зазнали масштабної атаки.

Дрони масовано атакували Одесу. Є влучання в пологовий будинок, пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, у пологовому будинку обійшлося без жертв і постраждалих.

У Києві уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах. Є пошкодження житлових будинків, спалахнули пожежі.

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