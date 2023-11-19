Атака дронов на Киев: силы ПВО уничтожили около десяти воздушных целей

Сегодня ночью во время атаки дронов на Киев силы и средства противовоздушной обороны уничтожили около десяти вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА в Telegram .

По предварительным данным Киевской городской военной администрации, Россия снова применила баражирующие боеприпасы типа Shahed для атаки на столицу. Беспилотники были запущены многими группами и заходили в Киев по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту.

"Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка враждебных целей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в городе не зафиксированы пострадавшие или критические разрушения.

Атака дронов 18 ноября

Вечером 18 ноября россияне снова атаковали Украину с воздуха, применив дроны-камикадзе. Первоначально воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей. Позже в столице ее упразднили, но почти сразу Воздушные силы сообщили еще и о ракетной опасности.

Известно, что в первую тревогу в Киевской области также работали силы ПВО.

А в ночь на 18 ноября в Киеве и ряде областей также дважды раздавалась воздушная тревога из-за угрозы дронов. Россияне выпустили 38 "Шахедов", но силы ПВО сбили 29 из них.