ua en ru
Вс, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака дронов на Киев: силы ПВО уничтожили около десяти воздушных целей

Киев, Воскресенье 19 ноября 2023 05:58
UA EN RU
Атака дронов на Киев: силы ПВО уничтожили около десяти воздушных целей Фото: ПВО сбило над Киевом около десятка враждебных целей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сегодня ночью во время атаки дронов на Киев силы и средства противовоздушной обороны уничтожили около десяти вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА в Telegram.

По предварительным данным Киевской городской военной администрации, Россия снова применила баражирующие боеприпасы типа Shahed для атаки на столицу. Беспилотники были запущены многими группами и заходили в Киев по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту.

"Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка враждебных целей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в городе не зафиксированы пострадавшие или критические разрушения.

Атака дронов 18 ноября

Вечером 18 ноября россияне снова атаковали Украину с воздуха, применив дроны-камикадзе. Первоначально воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей. Позже в столице ее упразднили, но почти сразу Воздушные силы сообщили еще и о ракетной опасности.

Известно, что в первую тревогу в Киевской области также работали силы ПВО.

А в ночь на 18 ноября в Киеве и ряде областей также дважды раздавалась воздушная тревога из-за угрозы дронов. Россияне выпустили 38 "Шахедов", но силы ПВО сбили 29 из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дронов Киев ПВО
NEWS
Атака дронов. В Киеве тревога, в области работают силы ПВО
Атака дронов. В Киеве тревога, в области работают силы ПВО
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны