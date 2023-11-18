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Угроза баллистики: в Киеве и северных областях Украины объявили воздушную тревогу

Суббота 18 ноября 2023 04:21
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Угроза баллистики: в Киеве и северных областях Украины объявили воздушную тревогу Фото: воздушная тревога в Киеве и северных областях Украины объявлена 18 ноября (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и северных областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу сегодня, 18 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Угроза баллистики: в Киеве и северных областях Украины объявили воздушную тревогу
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения в северных регионах Украины.

В КГВА также предупредили об угрозе баллистики

"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения баллистического вооружения с севера!", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Ночная атака россиян на Украину 18 ноября

Российские войска массово атакуют территорию Украины с помощью ударных беспилотников типа "Шахед" сегодня ночью, 18 ноября. Воздушные силы ВСУ и мониторинговые паблики сообщают о запуске нескольких групп дронов-камикадзе с севера и юга в направлении южных, западных и северных регионов страны.

Позже стало известно, что силы ПВО также работали в Хмельницкой области. Мониторинговые паблики сообщали о том, что вражеские дроны летели курсом на Староконстантинов.

Войска РФ дронами обстреливают Украину

В последние дни оккупанты усилили удары дронами-камикадзе по территории Украины. Так, утром в четверг, 16 ноября, оккупанты с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.

В ночь на 17 ноября враг также атаковал территорию Украины дронами. Взрывы слышали в Хмельницкой области. Позже стало известно о работе сил ПВО в регионе.

Вечером 17 ноября в Запорожье раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги. Глава Запорожской ОВА сообщил о вражеских дронах, находящихся над городом.

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Киев Вторжение России в Украину воздушная тревога
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