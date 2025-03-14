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Атака дронов на Калужскую область и реакция Путина на идею о перемирии: новости за 13 марта

Пятница 14 марта 2025 06:30
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Атака дронов на Калужскую область и реакция Путина на идею о перемирии: новости за 13 марта Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украинские беспилотники атаковали важную цель в Калужской области. Тем временем российский диктатор Владимир Путин отреагировал на идею США о 30-дневном перемирии.

Более детально о том, что произошло в четверг, 13 марта, - в материале РБК-Украина.

Дроны ГУР атаковали замаскированное производство беспилотников в России, - источники

Дальнобойные дроны ГУР Минобороны атаковали производство беспилотников в Калужской области. Производство было замаскировано на территории другого завода, сообщили источники РБК-Украина.

Производственные линии для сборки беспилотников были размещены в цехах завода "Калужский газобетон".

Путин ответил на идею о перемирии с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что согласен с идеей Соединенных Штатов Америки относительно перемирия. Однако "есть нюансы".

В частности Путин отметил, что его интересует вопрос того, что во время перемирия будет происходить в Курской области.

Россияне, вероятно, казнили по меньшей мере 5 украинских пленных, - омбудсмен

Российские оккупанты, вероятно, убили по меньшей мере пятерых безоружных украинских военных, попавших в плен. Видео казни пленных было опубликовано в сети, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он сообщил, что направил письма в ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано.

Командующего ОК "Север" уволили: связано ли это с событиями в Курской области

Командующий Оперативного командования "Север" Дмитрий Красильников был уволен с должности. Такое решение не связано с ходом боев в Курской области, сообщили РБК-Украина источники в ВСУ.

США могут без колебаний ввести максимальные санкции против России, - Бессент

США допускают введение самых жестких санкций против России. В случае необходимости такое решение будет принято без колебаний, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он отметил, что пока не планирует раскрывать детали плана США насчет введения санкций против России.

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