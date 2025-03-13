Россияне, вероятно, казнили по меньшей мере 5 украинских пленных, - омбудсмен
Российские оккупанты, вероятно, убили по меньшей мере пятерых безоружных украинских военных, попавших в плен. Видео казни пленных было опубликовано в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. Как отметил омбудсмен, на кадрах видно по меньшей мере пять, вероятно, убитых военнопленных.
Лубинец сообщил, что направил письма в ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано.
"Те, кто дает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность", - подчеркнул он.
Свидетелей или тех, кто имеет информацию об указанном факте преступления против украинских военнослужащих, просят немедленно сообщить об этом на "горячую линию" омбудсмена Украины по номеру 0800 50 17 20.
Казни украинских пленных
Как ранее сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец, в 2024 году официально подтвердили расстрелы россиянами 109 украинских военнопленных. По его словам, за предыдущие годы в целом удалось зафиксировать 177 случаев убийств оккупантами украинских защитников.
Напомним, в феврале 2025 года в сети появилось видео казни украинских воинов, попавших в плен россиян в Курской области. На кадрах видно, как российский оккупант сознательно стреляет в голову украинскому военнопленному. По словам одного из украинских бойцов, это были воины 82-й бригады.
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