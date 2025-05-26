В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за атаки БпЛА

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов дронами "Шахед".

Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 00:43.

По данным военных, по состоянию на 00:41 российские ударные дроны двигались:

на севере Сумской области курсом на запад;

несколько групп на востоке, в центре, на западе Черниговщины, курсом на север Киевщины;

на севере и юге Киевщины курсом на Житомирщину;

на юго-востоке Киевщины курсом на столицу;

на севере Полтавщины курсом на Черкасскую, Киевскую области;

на севере Черкасской области курсом на юго-запад;

на юге Черкасской области курсом на запад;

на востоке Кировоградщины курсом на Кременчуг;

на юге Кировоградщины курсом на Николаевщину;

в центре Харьковской области курсом на юго-запад.

В 00:54 военные сообщили о движении "Шахедов" на Киев и Харьков.

В 01:06 Воздушные силы сообщили о новых группах дронов из Курской и Брянской областей РФ в направлении Сумской и Черниговской областей.

По состоянию на 01:38 российские БпЛА двигались:

в центре Сумской области, курсом на Черниговскую область;

несколько групп на востоке, севере, юге, в центре Черниговской области, курсом на юго-запад;

на севере Киевской области, курсом на Житомирскую область;

в центре Киевской области, курсом на Васильков и Вишневое;

на востоке Киевской области, курсом на столицу;

на юге Киевской области, курсом на запад.

на севере Черкасской области, курсом на Киевскую и север Винницкой области;

на юге Черкасской области, курсом на запад;

на востоке и севере Житомирской области, курсом на Житомир;

на юге Житомирской области, курсом на запад;

на западе Житомирской области, курсом на Хмельницкую и Ровенскую области;

на севере Винницкой области, курсом на Хмельницкую область;

на севере Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов.

В 02:04 военные сообщили о вхождении новых групп "Шахедов" из Курской области РФ на Сумскую область.

По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так: