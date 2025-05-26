Россияне ударили по Запорожскому району: есть разрушения и раненые

В ночь на 26 мая российские оккупанты ударили по селу Юнаковка Запорожской области. В результате атаки есть раненые, зафиксированы разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Два человека ранены из-за атаки россиян по Запорожскому району. После полуночи враг ударил по селу Юрковка. Попал по частному дому. Дом разрушен. Взрывной волной повреждены дома и машины рядом", - говорится в сообщении. Федоров уточнил, что ранения получили: 60-летняя женщина и 52-летний мужчина. Сейчас пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Обновлено в 07:00 Федоров сообщил, что в течение суток российские оккупанты нанесли 419 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В частности: войска РФ совершили 26 авиационных ударов по Каменскому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Малой Токмачке и Малиновке.

253 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку

6 обстрелов из РСЗО накрыли Юрковку, Новоданиловку и Новоданиловку;

134 артобстрела было нанесено по территории Каменского Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки. "Поступило 5 сообщений о повреждении частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры",- резюмировал глава ОВА.