Россияне ударили по Запорожскому району: есть разрушения и раненые
В ночь на 26 мая российские оккупанты ударили по селу Юнаковка Запорожской области. В результате атаки есть раненые, зафиксированы разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Два человека ранены из-за атаки россиян по Запорожскому району. После полуночи враг ударил по селу Юрковка. Попал по частному дому. Дом разрушен. Взрывной волной повреждены дома и машины рядом", - говорится в сообщении.
Федоров уточнил, что ранения получили: 60-летняя женщина и 52-летний мужчина. Сейчас пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Обновлено в 07:00
Федоров сообщил, что в течение суток российские оккупанты нанесли 419 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В частности:
- войска РФ совершили 26 авиационных ударов по Каменскому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Малой Токмачке и Малиновке.
- 253 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку
- 6 обстрелов из РСЗО накрыли Юрковку, Новоданиловку и Новоданиловку;
- 134 артобстрела было нанесено по территории Каменского Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
"Поступило 5 сообщений о повреждении частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры",- резюмировал глава ОВА.
Напомним, чуть больше недели назад россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре Запорожской абонентов. В связи с этим почти 3000 людей в прифронтовых населенных пунктах остались без света.
"Таким образом, в результате вражеских ударов без света на подконтрольной Украине территории остается более 6 тысяч абонентов, половина - в течение долгого времени", - писал Федоров.
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