ua en ru
Пн, 26 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ударили по Запорожскому району: есть разрушения и раненые

Понедельник 26 мая 2025 06:59
UA EN RU
Россияне ударили по Запорожскому району: есть разрушения и раненые Фото: в селе Юнаковка разрушен дом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 26 мая российские оккупанты ударили по селу Юнаковка Запорожской области. В результате атаки есть раненые, зафиксированы разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Два человека ранены из-за атаки россиян по Запорожскому району. После полуночи враг ударил по селу Юрковка. Попал по частному дому. Дом разрушен. Взрывной волной повреждены дома и машины рядом", - говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что ранения получили: 60-летняя женщина и 52-летний мужчина. Сейчас пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Россияне ударили по Запорожскому району: есть разрушения и раненые

Обновлено в 07:00

Федоров сообщил, что в течение суток российские оккупанты нанесли 419 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В частности:

  • войска РФ совершили 26 авиационных ударов по Каменскому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Малой Токмачке и Малиновке.
  • 253 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Юрковку, Новоданиловку и Новоданиловку;
  • 134 артобстрела было нанесено по территории Каменского Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 5 сообщений о повреждении частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры",- резюмировал глава ОВА.

Напомним, чуть больше недели назад россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре Запорожской абонентов. В связи с этим почти 3000 людей в прифронтовых населенных пунктах остались без света.

"Таким образом, в результате вражеских ударов без света на подконтрольной Украине территории остается более 6 тысяч абонентов, половина - в течение долгого времени", - писал Федоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война в Украине
NEWS
Как выглядит многоэтажка на Лукьяновке после атаки на Киев: фоторепортаж
Как выглядит многоэтажка на Лукьяновке после атаки на Киев: фоторепортаж
DAILY
Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН