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Атака дронами на Киевскую область: оккупанты повредили дом пожилой пары

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Понедельник 19 декабря 2022 15:31
Атака дронами на Киевскую область: оккупанты повредили дом пожилой пары Фото: оккупанты повредили дом пожилой пары в Киевской области (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 19 декабря, иранский дрон-камикадзе российских оккупантов упал во дворе дома пожилой пары в Киевской области. Здание сильно повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.

По его словам, из-за атаки россиян в доме дедушки Ивана и бабушки Ольги были повреждены окна, двери и крыша. При этом полностью сгорела летняя кухня, гараж и авто. Взрывной волной повредило и соседний дом.

Фото: поврежденный дом (t.me/OleksiyKuleba)

"Больше всего меня восхищает настроение людей. Показывая разрушение, Ольга говорит: "Черта лысого тот Путин нас испугает", - рассказывает Кулеба.

Он отметил, что на местах попаданий дронов уже работают эксперты, которые фиксируют разрушения. В ближайшее время планируют начать восстановление дома пожилой пары - заменить окна и крышу.

Напомним, сегодня, 19 декабря, утром оккупанты ударили по Киеву и Киевской области при помощи дронов.

В небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских беспилотника. Украинским силам обороны удалось уничтожить 18 БПЛА.

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Киевская область дрони Война России против Украины
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