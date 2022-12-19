Атака дронами на Київську область: окупанти пошкодили будинок літньої пари
У понеділок, 19 грудня, іранський дрон-камікадзе російських окупантів упав у дворі будинку літньої пари у Київській області. Будівля сильно пошкоджена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.
За його словами, через атаку росіян у будинку дідуся Івана та бабусі Ольги було пошкоджено вікна, двері та дах. При цьому повністю згоріла літня кухня, гараж та авто. Вибухова хвиля пошкодила і сусідній будинок.
Фото: пошкоджений будинок (t.me/OleksiyKuleba)
"Найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, Ольга каже: "Дідька лисого той Путін нас злякає", - розповідає Куліба.
Він зазначив, що на місцях попадань дронів вже працюють експерти, які фіксують руйнування. Найближчим часом планують розпочати відновлення будинку літньої пари - замінити вікна та дах.
Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, вранці окупанти вдарили по Києву та Київській області за допомогою дронів.
У небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих безпілотників. Українським силам оборони вдалося знищити 18 БПЛА.
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