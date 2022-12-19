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Атака дронами на Київську область: окупанти пошкодили будинок літньої пари

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Понеділок 19 грудня 2022 15:31
Атака дронами на Київську область: окупанти пошкодили будинок літньої пари Фото: окупанти пошкодили будинок літньої пари в Київській області (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 19 грудня, іранський дрон-камікадзе російських окупантів упав у дворі будинку літньої пари у Київській області. Будівля сильно пошкоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.

За його словами, через атаку росіян у будинку дідуся Івана та бабусі Ольги було пошкоджено вікна, двері та дах. При цьому повністю згоріла літня кухня, гараж та авто. Вибухова хвиля пошкодила і сусідній будинок.

Фото: пошкоджений будинок (t.me/OleksiyKuleba)

"Найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, Ольга каже: "Дідька лисого той Путін нас злякає", - розповідає Куліба.

Він зазначив, що на місцях попадань дронів вже працюють експерти, які фіксують руйнування. Найближчим часом планують розпочати відновлення будинку літньої пари - замінити вікна та дах.

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, вранці окупанти вдарили по Києву та Київській області за допомогою дронів.

У небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих безпілотників. Українським силам оборони вдалося знищити 18 БПЛА.

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Київська область дрони Війна Росії проти України
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