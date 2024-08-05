RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака на аэродром Морозовск: ГУР заявило об уничтожении вражеского самолета и склада БК (фото)

Фото: на аэродроме РФ Морозовск уничтожен СУ-34 и склад БК (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В результате атаки 3 августа по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад БК оккупантов. Соответствующие данные подтверждают спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР в Telegram

Как отмечают в ведомстве, еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками - рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

"Полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения - от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли", - говорится в сообщении.

В разведке сообщили, что четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения.

Фото: поражение аэродрома РФ "Морозовск" 3 августа (https://t.me/DIUkraine/4216?single)

Удар по аэродрому "Морозовск"

Напомним, что в ночь на 3 августа ВСУ ударили по аэродрому "Морозовск" под Ростовом.

В течение дня спутники NASA фиксировали масштабные очаги пожаров на российском аэродроме.

Позже в сети появились фотографии последствий поражения аэродрома со спутниковых снимков. Из них стало известно о поражениях составов БК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГУРРостовская областьВойна России против УкраиныАтака дронов