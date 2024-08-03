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Спутники NASA зафиксировали масштабные пожары на аэродроме Морозовск в РФ

Россия, Суббота 03 августа 2024 17:36
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Спутники NASA зафиксировали масштабные пожары на аэродроме Морозовск в РФ Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

На российском аэродроме Морозовские спутники NASA зафиксировали масштабные очаги пожаров. Эти последствия фиксируются после ночного удара ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tendar в соцсети X.

Ночью украинские военные совершили атаку по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ). По фото по спутникам NASA видно, что на объекте зафиксировано сразу несколько пожаров.

Изображение

На картах NASA Firms видно, как аэродром "светится как новогодняя елка". На месте ударов видны также значительные очаги пожаров.

Обновлено в 17:38.

Проект DeepState показал первые спутниковые снимки последствий поражения российского аэродрома "Морозовск".

"Снимки низкого качества, хоть и несколько облачные, но наглядно демонстрируют масштабы разрушений. В частности, полное уничтожение одного из составов авиационного вооружения этого аэродрома", - констатировали аналитики.

DeepState также отметил, что россияне убрали все самолеты со стоянкой недалеко от складов, однако степень их повреждения неизвестна.

Генеральный штаб ВСУ сегодня раскрыл подробности ночного удара по российскому аэродрому. Детали - в материале РБК-Украина.

Добавим, что сегодняшняя атака была не первой. В июле аэродром в Морозовске также был атакован. Тогда Российские оккупанты сообщали о взрывах в городе, а в июне после атаки аэродрома в Морозовске, оккупанты даже убрали оттуда все российские истребители.

В апреле после удара по аэродрому в Морозовске по меньшей мере шесть самолетов РФ были уничтожены, а еще восемь были существенно повреждены.

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