Удар по аэродрому "Морозовск" в РФ. Появились спутниковые фото последствий
Вчера Украина совершила атаку на российский аэродром "Морозовск". Сейчас в сети уже появились фото последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Схемы.
На свежих спутниковых снимках Planet Labs за 4 августа видны последствия атаки беспилотников Сил обороны Украины на военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области России.
В частности видно, что во время атаки были поражены склады с боеприпасами, расположенные в северо-восточной части аэродрома.
Следы пожаров видны и у других зданий, а также у мест парковки российских истребителей.
Заметим, что атаки беспилотников убрали с аэродрома большинство имеющихся там ранее истребителей.
Напомним, что в ночь на 3 августа ВСУ ударили по аэродрому "Морозовск" под Ростовом.
В течение дня спутники NASA фиксировали масштабные очаги пожаров на российском аэродроме .
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