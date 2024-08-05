Атака на аеродром Морозовськ: ГУР заявило про знищення ворожого літака та складу БК (фото)

Внаслідок атаки 3 серпня по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад БК окупантів. Відповідні дані підтверджують супутникові знімки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР в Telegram.
Як зазначають у відомстві, ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.
"Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі", - йдеться в повідомленні.
У розвідці повідомили, що чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовськ", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.
Нагадаємо, що в ніч на 3 серпня ЗСУ вдарили по аеродрому "Морозовськ" під Ростовом.
Протягом дня супутники NASA фіксували масштабні осередки пожеж на російському аеродромі.
Пізніше в мережі з'явились фото наслідків ураження аеродрому із супутникових знімків. З них стало відомо про ураження складів БК.
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