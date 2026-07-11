Астрономы нашли новую потенциально подходящую для жизни планету: что известно

Экзопланету у звездно-красного карлика GJ 3378 впервые открыли в 2024 году. Тогда первоначальные расчеты указывали на то, что ее масса составляет около 5,3 масс Земли.

Такой вес является критическим пределом в астрономии: объекты с подобными параметрами обычно оказываются мини-нептунами - непригодными для жизни газовыми шарами с густой атмосферой и сокрушительным давлением, где нет твердой поверхности.

Однако команда исследователей провела серию дополнительных высокоточных наблюдений с помощью наземных и космических инструментов. Они фиксировали минимальные колебания звезды, вызванные гравитационным тяготением планеты.

Благодаря новым измерениям массу планеты удалось существенно уточнить – теперь она оценивается всего в 2,3 массы Земли.

Это кардинально изменяет статус объекта. При такой массе планета с огромной вероятностью относится к классу каменистых суперземель. То есть она имеет твердую поверхность, подобную земной, что является ключевым условием для развития живых организмов.

Кроме того, ученые перечислили продолжительность года на планете. Полный оборот вокруг звезды она совершает за 21,45 дня (ранее считалось, что за 24,73 дня).

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Идеальные условия в зоне жизни

Несмотря на то, что орбита GJ 3378b пролегает гораздо ближе к своей звезде, чем земная к Солнцу, планета не обжигается радиацией. Дело в том, что красные карлики значительно меньше, холоднее и тусклее нашего светила, поэтому их "зона обитания" расположена вплотную к самой звезде.

Главные преимущества расположения суперземли :

она получает около 90% того количества тепла и излучения, которое Земля получает от Солнца;

траектория ее движения лежит четко внутри безопасной зоны, где температурные условия позволяют воде оставаться в жидком состоянии.

Новые данные делают эту планету наиболее перспективным объектом для исследований в рамках так называемого солнечного соседства. По космическим меркам планета расположена совсем рядом - на расстоянии всего 25 световых лет от нашей Солнечной системы в созвездии Жирафа.

Главная загадка: есть ли атмосфера

Несмотря на обнадеживающие результаты измерения массы, ученые призывают не спешить с выводами о полной заселенности планеты.

Правильная температура на орбите еще не гарантирует наличие океанов на поверхности. Любая жидкость мгновенно улетучится в вакуум космоса, если планета лишена защитной газовой оболочки.

В настоящее время астрономы не имеют технической возможности узнать, есть ли у GJ 3378b собственная атмосфера.

Маленькие звезды-красные карлики бывают крайне нестабильными. Они регулярно генерируют мощные вспышки и выбросы корональной массы, которые способны полностью "выжечь" и сдуть слишком близко воздушный слой с планет.

Этот объект находится прямо на границе так называемой космической береговой линии - условной границы, по которой звездный ветер уничтожает атмосферу.

Окончательный ответ на вопрос о наличии воздуха и признаков жизни учёные смогут получить только после запуска больших космических обсерваторий следующего поколения.