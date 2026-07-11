Астрономи знайшли нову потенційно придатну для життя планету: що відомо

Екзопланету біля зірки-червоного карлика GJ 3378 вперше відкрили у 2024 році. Тоді первинні розрахунки вказували на те, що її маса становить близько 5,3 маси Землі.

Така вага є критичною межею в астрономії: об'єкти з подібними параметрами зазвичай виявляються міні-Нептунами - непридатними для життя газовими кулями з густою атмосферою та нищівним тиском, де немає твердої поверхні.

Проте команда дослідників провела серію додаткових високоточних спостережень за допомогою наземних і космічних інструментів. Вони фіксували мінімальні коливання зірки, викликані гравітаційним тяжінням планети.

Завдяки новим вимірюванням масу планети вдалося суттєво уточнити - тепер вона оцінюється всього у 2,3 маси Землі.

Це кардинально змінює статус об'єкта. За такої маси планета з величезною ймовірністю належить до класу кам'янистих суперземель. Тобто вона має тверду поверхню, подібну до земної, що є ключовою умовою для розвитку живих організмів.

Окрім цього, вчені перерахували тривалість року на планеті. Повний оберт навколо зірки вона здійснює за 21,45 дня (раніше вважалося, що за 24,73 дня).

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Ідеальні умови у зоні життя

Попри те, що орбіта GJ 3378b пролягає значно ближче до своєї зірки, ніж земна до Сонця, планета не випалюється радіацією.

Річ у тім, що червоні карлики значно менші, холодніші та тьмяніші за наше світило, тому їхня "зона проживання" розташована впритул до самої зірки.

Головні переваги розташування суперземлі:

вона отримує близько 90% тієї кількості тепла та випромінювання, яке Земля отримує від Сонця;

траєкторія її руху пролягає чітко всередині безпечної зони, де температурні умови дозволяють воді залишатися у рідкому стані.

Нові дані роблять цю планету найперспективнішим об'єктом для досліджень у межах так званого сонячного сусідства. За космічними мірками планета розташована зовсім поруч - на відстані всього 25 світлових років від Сонячної системи у сузір'ї Жирафа.

Головна загадка: чи є атмосфера

Попри обнадійливі результати, науковці закликають не поспішати з висновками про повну заселеність планети.

Правильна температура на орбіті ще не гарантує наявність океанів на поверхні. Будь-яка рідина миттєво випарується у вакуумі космосу, якщо планета позбавлена захисної газової оболонки.

Наразі астрономи не мають технічної можливості дізнатися, чи є у GJ 3378b власна атмосфера.

Маленькі зірки-червоні карлики бувають вкрай нестабільними. Вони регулярно генерують потужні спалахи та викиди корональної маси, які здатні повністю "випалити" і здути повітряний шар із планет, що розташовані занадто близько.

Цей об'єкт перебуває прямо на межі так званої космічної берегової лінії - умовної межі, за якою зоряний вітер знищує атмосферу.

Остаточну відповідь на запитання щодо наявності повітря та ознак життя вчені зможуть отримати лише після запуску великих космічних обсерваторій наступного покоління.