Компания Atomic-6 опробует новую броню для спутников, которая должна защищать их от столкновений с космическим мусором на сверхвысоких скоростях. Первые тесты Space Armor оказались удивительно удачными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Как проходили испытания в лаборатории гипербыстрых ударов?

Исследователи объясняют: космический мусор может врезаться в орбитальные аппараты на скорости свыше 25 700 км/ч, создавая серьезную угрозу для оборудования и астронавтов, в том числе во время выходов в открытый космос.

Чтобы проверить защитные свойства композитного щита Space Armor, специалисты провели испытания в лаборатории гиперскоростных ударов Техасского университета A&M.

В ходе эксперимента инженеры выстрелили алюминиевой сферой диаметром 3 мм со скоростью около 7,2 км/с или 25 900 км/ч.

Первоначально перед прозрачным баллистическим торсом установили шестиугольную плитку Space Armor Lite. Сам манекен, имитирующий мягкие ткани и костные структуры человека, предоставила компания Ballistic Dummy Lab.

После удара на торсе не обнаружили видимых пробоин или повреждений . На оборотной стороне композитной плитки также не зафиксировали заметных трещин или вздутий.

Для сравнения инженеры повторили эксперимент со сплошной алюминиевой пластиной толщиной 4 мм. Угол удара, расстояние и способ крепления оставили неизменными.

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Что показало сравнение с алюминиевой пластиной?

Во втором испытании последствия оказались другими: обломки пробили алюминиевую пластину и проникли в материал манекена.

Это обнаружило дополнительную опасность при столкновениях на сверхвысоких скоростях, когда обломки и вторичные фрагменты могут травмировать человека или повредить оборудование.

В Atomic-6 исследуют, можно ли использовать Space Armor для дополнительной защиты при работе в космосе и в условиях высокого риска столкновения с космическим мусором.

Перспективные исследования в будущем должны помочь определить, где именно этот композит можно применять вне лаборатории- уже в открытом космосе.