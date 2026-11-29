Компанія Atomic-6 випробовує нову броню для супутників, яка має захищати їх від зіткнень із космічним сміттям на надвисоких швидкостях. Перші тести Space Armor виявилися напрочуд вдалими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Як проходили випробування у лабораторії гіпершвидких ударів?

Дослідники пояснюють: космічне сміття може врізатися в орбітальні апарати на швидкості понад 25 700 км/год, створюючи серйозну загрозу для обладнання та астронавтів, зокрема під час виходів у відкритий космос.

Щоб перевірити захисні властивості композитного щита Space Armor, фахівці провели випробування у лабораторії гіпершвидкісних ударів Техаського університету A&M.

Під час експерименту інженери вистрілили алюмінієвою сферою діаметром 3 мм зі швидкістю близько 7,2 км/с, або 25 900 км/год.

Спочатку перед прозорим балістичним торсом встановили шестикутну плитку Space Armor Lite. Сам манекен, який імітує м'які тканини та кісткові структури людини, надала компанія Ballistic Dummy Lab.

Після удару на торсі не виявили видимих пробоїн чи пошкоджень. На зворотному боці композитної плитки також не зафіксували помітних тріщин або здуття.

Для порівняння інженери повторили експеримент із суцільною алюмінієвою пластиною завтовшки 4 мм. Кут удару, відстань і спосіб кріплення залишили незмінними.

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Що показало порівняння з алюмінієвою пластиною?

У другому випробуванні наслідки виявилися іншими: уламки пробили алюмінієву пластину та проникли у матеріал манекена.

Це виявило додаткову небезпеку під час зіткнень на надвисоких швидкостях, коли уламки та вторинні фрагменти можуть травмувати людину або пошкодити обладнання.

У Atomic-6 досліджують, чи можна використовувати Space Armor для додаткового захисту під час робіт у космосі та в умовах високого ризику зіткнення з космічним сміттям.

Перспективні дослідження у майбутньому мають допомогти визначити, де саме цей композит можна застосовувати за межами лабораторії- вже у відкритому космосі.