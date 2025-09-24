ua en ru
Астраханский газоперерабатывающий завод снова прекратил работу из-за атаки дронов

Астрахань, Среда 24 сентября 2025 07:30
Астраханский газоперерабатывающий завод снова прекратил работу из-за атаки дронов Фото: Астраханский газоперерабатывающий завод (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Астраханский газоперерабатывающий завод второй раз в этом году остановил производство из-за атаки ударного дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным трех источников, пожар произошел 22 сентября, огонь охватил установку по производству конденсата мощностью 3 млн тонн в год. Она производит бензин и дизельное топливо.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в Telegram, что беспилотники попали в промышленное предприятие, но название предприятия не привел. По его информации, в регионе было уничтожено 13 украинских дронов и произошли "локальные возгорания".

Завод, расположенный вблизи Каспийского моря, примерно в 1675 км от украинской границы, может возобновить производство только через несколько недель или даже месяцев.

Санкт-Петербургская товарная биржа с понедельника приостановила продажу оптовых партий топлива с Астраханского завода.

Астраханский газоперерабатывающий завод "Газпрома" - один из крупнейших в мире газохимических комплексов.

Первая очередь предприятия была сдана в эксплуатацию в 1985 году. Следующие две очереди завода были поочередно запущены в эксплуатацию в 1986 и 1997 годах.

На его мощностях работают 5600 человек. Завод выпускает автомобильный бензин, топливо дизельное, техническую серу и тому подобное.

В 2024 году завод переработал 1,8 млн тонн стабильного конденсата, произведя 800 тыс. тонн бензина, 600 тыс. тонн дизеля и 300 тыс. тонн мазута.

Напомним, в начале февраля 2025 года завод уже атаковали ударные дроны, что привело к падению производства топлива.

По данным источников в отрасли, поврежденная установка возобновила работу в конце августа.

Вследствие регулярных ударов беспилотниками, экспорт дизеля из России снизился до пятилетнего минимума - самого низкого показателя с 2020 года.

