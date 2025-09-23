Экспорт дизеля РФ упал до 5-летнего минимума из-за ударов дронов по НПЗ, - FT

Удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) страны-агрессора привели к падению экспорта дизеля до самого низкого с 2020 года уровня.

С начала августа 2025 года по 16 из 38 российских НПЗ были нанесены удары, некоторые из них были атакованы дронами несколько раз. Результативные удары привели к нарушению работы перерабатывающих мощностей более чем на миллион баррелей в день.

Российские власти начали обсуждать полный запрет на экспорт дизельного топлива до конца года. В стране-агрессоре уже действует запрет на экспорт бензина в течение последних месяцев, однако продажа дизеля за границу пока осуществляется без ограничений.

В сентябре экспорт дизельного топлива сократится до самого низкого месячного показателя с 2020 года, если нынешний темп будет сохранен. При этом FT отмечает, что дефицита дизеля на внутреннем рынке РФ нет и производство превышает спрос более чем на 50%.

Удары украинских беспилотников снизили переработку нефти в стране-агрессоре почти на пятую часть в отдельные дни и сократили экспорт из ключевых портов. Сейчас на российских заправках очередей нет, однако часто отсутствуют отдельные марки бензина, например, Ai 92 и Ai 95.

В то же время ситуация не столь радужная у частных АЗС, которые сталкиваются с трудностями в закупке бензина вследствие сокращения переработки и высоких процентных ставок (17%). Те заправки, которые принадлежат крупным нефтяным компаниям, изменений в своей работе не почувствовали.