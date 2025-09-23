ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Экспорт дизеля РФ упал до 5-летнего минимума из-за ударов дронов по НПЗ, - FT

Вторник 23 сентября 2025 19:45
UA EN RU
Экспорт дизеля РФ упал до 5-летнего минимума из-за ударов дронов по НПЗ, - FT Фото: почти половина НПЗ РФ находилась под атаками украинских дронов (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

Удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) страны-агрессора привели к падению экспорта дизеля до самого низкого с 2020 года уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

С начала августа 2025 года по 16 из 38 российских НПЗ были нанесены удары, некоторые из них были атакованы дронами несколько раз. Результативные удары привели к нарушению работы перерабатывающих мощностей более чем на миллион баррелей в день.

Российские власти начали обсуждать полный запрет на экспорт дизельного топлива до конца года. В стране-агрессоре уже действует запрет на экспорт бензина в течение последних месяцев, однако продажа дизеля за границу пока осуществляется без ограничений.

В сентябре экспорт дизельного топлива сократится до самого низкого месячного показателя с 2020 года, если нынешний темп будет сохранен. При этом FT отмечает, что дефицита дизеля на внутреннем рынке РФ нет и производство превышает спрос более чем на 50%.

Удары украинских беспилотников снизили переработку нефти в стране-агрессоре почти на пятую часть в отдельные дни и сократили экспорт из ключевых портов. Сейчас на российских заправках очередей нет, однако часто отсутствуют отдельные марки бензина, например, Ai 92 и Ai 95.

В то же время ситуация не столь радужная у частных АЗС, которые сталкиваются с трудностями в закупке бензина вследствие сокращения переработки и высоких процентных ставок (17%). Те заправки, которые принадлежат крупным нефтяным компаниям, изменений в своей работе не почувствовали.

Удары по российским НПЗ

Напомним, летом 2025 года Украина возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам. Это стало ответом на нарушение Россией в июне необъявленного моратория на взаимные удары по энергообъектам.

К слову, согласно расчетам Reuters, удары дронами вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей российской нефтепереработки, или 1,1 млн баррелей в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Дрони
Новости
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит