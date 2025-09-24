Астраханський газопереробний завод знову припинив роботу через атаку дронів

Астраханський газопереробний завод вдруге у цьому році зупинив виробництво через атаку ударного дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними трьох джерел, пожежа сталася 22 вересня, вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн тонн на рік. Вона виробляє бензин і дизельне пальне.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін повідомив у Telegram, що безпілотники поцілили у промислове підприємство, але назву підприємства не навів. За його інформацією, в регіоні було знищено 13 українських дронів і сталися "локальні загоряння".

Завод, розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1675 км від українського кордону, може відновити виробництво лише через кілька тижнів або навіть місяців.

Санкт-Петербурзька товарна біржа з понеділка призупинила продаж оптових партій пального з Астраханського заводу.

Астраханський газопереробний завод "Газпрому" - один із найбільших у світі газохімічних комплексів.

Перша черга підприємства була здана в експлуатацію в 1985 році. Наступні дві черги заводу були по черзі запущені в експлуатацію в 1986 і 1997 роках.

На його потужностях працюють 5600 осіб. Завод випускає автомобільний бензин, паливо дизельне, технічну сірку тощо.

У 2024 році завод переробив 1,8 млн тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тис. тонн бензину, 600 тис. тонн дизелю та 300 тис. тонн мазуту.