Астраханський газопереробний завод знову припинив роботу через атаку дронів
Астраханський газопереробний завод вдруге у цьому році зупинив виробництво через атаку ударного дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними трьох джерел, пожежа сталася 22 вересня, вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн тонн на рік. Вона виробляє бензин і дизельне пальне.
Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін повідомив у Telegram, що безпілотники поцілили у промислове підприємство, але назву підприємства не навів. За його інформацією, в регіоні було знищено 13 українських дронів і сталися "локальні загоряння".
Завод, розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1675 км від українського кордону, може відновити виробництво лише через кілька тижнів або навіть місяців.
Санкт-Петербурзька товарна біржа з понеділка призупинила продаж оптових партій пального з Астраханського заводу.
Астраханський газопереробний завод "Газпрому" - один із найбільших у світі газохімічних комплексів.
Перша черга підприємства була здана в експлуатацію в 1985 році. Наступні дві черги заводу були по черзі запущені в експлуатацію в 1986 і 1997 роках.
На його потужностях працюють 5600 осіб. Завод випускає автомобільний бензин, паливо дизельне, технічну сірку тощо.
У 2024 році завод переробив 1,8 млн тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тис. тонн бензину, 600 тис. тонн дизелю та 300 тис. тонн мазуту.
Нагадаємо, на початку лютого 2025 року завод уже атакували ударні дрони, що призвело до падіння виробництва пального.
За даними джерел у галузі, пошкоджена установка відновила роботу наприкінці серпня.
Внаслідок регулярних ударів безпілотниками, експорт дизелю з Росії знизився до п'ятрічного мінімуму - найнижчого показника з 2020 року.