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Астраханский газоперерабатывающий завод остановился из-за удара дронов

Россия, Понедельник 03 февраля 2025 11:23
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Астраханский газоперерабатывающий завод остановился из-за удара дронов Фото: Астраханский газоперерабатывающий завод (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Астраханский газоперерабатывающий завод остановил работу из-за удара дронов. Власти отрицают сообщения об экологической катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Астраханской области РФ Игоря Бабушкина.

Он утверждает, что "получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности".

Губернатор также заявил, что сообщения в социальных сетях о последствиях атаки и экологической катастрофе якобы "имеют украинский след", а их цели "посеять панику среди жителей региона".

"Росприроднадзором и службой мониторинга ГПЗ ведется постоянный анализ экологического состояния воздуха. Превышений норм нет", - заявил Бабушкин.

Астраханский газоперерабатывающий завод "Газпрома" - один из крупнейших в мире газохимических комплексов. Работает с 1985 года: две очереди завода были поочередно запущены в эксплуатацию в 1986, 1997 годах. Численность сотрудников 5600 человек. Является крупнейшим предприятием Астраханской области. Завод выпускает автомобильный бензин, топливо дизельное, техническую серу и т.п.

Атака дронов 3 февраля

Напомним, в ночь на 3 февраля территория России вновь подверглась атаке дронов. В частности, под ударом оказался газоперерабатывающий завод под Астраханью.

Это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только

Этот завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования военной сферы.

Также в ночь на 3 февраля в российском Волгограде дроны атаковали НПЗ, принадлежащий "Лукойлу".

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