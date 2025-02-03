Астраханский газоперерабатывающий завод остановился из-за удара дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Астраханской области РФ Игоря Бабушкина.

Он утверждает, что "получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности".

Губернатор также заявил, что сообщения в социальных сетях о последствиях атаки и экологической катастрофе якобы "имеют украинский след", а их цели "посеять панику среди жителей региона".

"Росприроднадзором и службой мониторинга ГПЗ ведется постоянный анализ экологического состояния воздуха. Превышений норм нет", - заявил Бабушкин.

Астраханский газоперерабатывающий завод "Газпрома" - один из крупнейших в мире газохимических комплексов. Работает с 1985 года: две очереди завода были поочередно запущены в эксплуатацию в 1986, 1997 годах. Численность сотрудников 5600 человек. Является крупнейшим предприятием Астраханской области. Завод выпускает автомобильный бензин, топливо дизельное, техническую серу и т.п.

Атака дронов 3 февраля

Напомним, в ночь на 3 февраля территория России вновь подверглась атаке дронов. В частности, под ударом оказался газоперерабатывающий завод под Астраханью.

Это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только

Этот завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования военной сферы.

Также в ночь на 3 февраля в российском Волгограде дроны атаковали НПЗ, принадлежащий "Лукойлу".