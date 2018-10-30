Ассанж заявив, що Еквадор хоче видати його США

Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Ассанж вважає, що нові правила перебування є ознаками бажання влади Еквадору видати його США

Засновник порталу Wiklieaks Джуліан Ассанж заявив, що влада Еквадору, в посольстві якого в Лондоні він переховується, має намір його позбавити політичного притулку й видати владі США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Під час відеоконференції з посольства у рамках слухання його позову проти Еквадору Ассанж заявив, що президент Ленін Морено вже ухвалив це рішення, однак ще не встиг віддати відповідне розпорядження. Також він оскаржив законність зводу правил проживання в еквадорському посольстві.

За новими правилами він повинен оплачувати медичні рахунки, телефонні дзвінки, регулярно годувати кота прибирати за ним. Ассанжж вважає, що ці нові правила свідчать про те, що Еквадор планує його видати владі США.

Генпрокурор Еквадору Інніго Сальвадор повідомив, що Ассанж може знаходиться в посольстві до тих пір, поки виконує умови перебування.

"Якщо містер Ассанж хоче залишитися і дотримується правил ... він може залишити в посольстві так довго, як захоче", - заявив Сальвадор.

Нагадаємо, в Еквадорі заявили про припинення діалогу з Британією від особи Ассанжа. Глава МЗС Еквадору Хосе Валенсія заявив, що єдиний обов'язок Еквадору - стежити за самопочуттям Ассанжа після того, як він подав позов до країни з-за зміни умов його перебування у посольстві.