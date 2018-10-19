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Ассанж подав до суду на уряд Еквадору

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 21:10
Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)
Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Ассанж звинуватив уряд країни в порушення свого права на спілкування

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж подав позов до суду проти уряду Еквадору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву WikiLeaks в Twitter.

У своєму позові Ассанж звинуватив уряд країни в порушення свого права на спілкування. Зокрема, посольство відмовило у зустрічі з Ассанжом старшому юрисконсульту Human Rights Watch Дайні ПоКемпнер, а також не дозволило кілька зустрічей з адвокатами.

Як наголошується, захисники планують оскаржити спеціальний протокол поведінки, який "ставить політичний притулок Ассанжа в залежність від цензури його свободи думок і слова".

Згідно з протоколом, людям, які хочуть бачити Ассанжа, необхідно надавати свої особисті дані, зокрема серійні номери та коди IMEI їх телефонів і планшетів та імена в соціальних мережах. При цьому Еквадор може передавати ці дані "іншим установам".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що з документів, які стосуються надання Джуліану Ассанжу громадянства Еквадору, зняли гриф "таємно".

Зазначимо, про те, що засновник WikiLeaks отримав громадянство Еквадору, стало відомо в січні, інформацію підтверджувала займала посаду голови МЗС Марія Фернанда Еспіноса. Ассанж також є громадянином Австралії.

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