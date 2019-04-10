Wikileaks повідомила про неминуче видворення Ассанжа з посольства Еквадору

Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Ассанж буде видворений з посольства Еквадору через кілька годин або днів

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж буде видворений з посольства Еквадору через кілька годин або днів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Wikileaks.

Раніше повідомлялося, що спецдоповідач ООН з права на приватне життя Джозеф Каннатачи і його колега, який займається за дорученням Ради ООН з прав людини запобіганням катуванням, Нільс Мельцер заявили про намір відвідати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні.

Нагадаємо, 19 жовтня Джуліан Ассанж подав позов в суд проти уряду Еквадору. У своєму позові Ассанж звинуватив уряд країни в порушення свого права на спілкування. Зокрема, посольство відмовило у зустрічі з Ассанжом старшому юрисконсульту Human Rights Watch Дайне ПоКемпнер, а також не дозволив кілька зустрічей з адвокатами.

Ассанж перебуває на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не може покинути територію дипмісії, оскільки побоюється арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.