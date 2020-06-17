Фото: Андреас Аслунд (YES)

Відомий аналітик розкритикував дії Офісу генпрокурора

Наміри арештувати п’ятого президента Петра Порошенка - великий сором для нинішньої влади та президента Володимира Зеленського.

Про це написав аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд у Twitter.

"Якщо це правда, тоді це великий сором для Зеленського. Його особисто обраний генеральний прокурор має намір заарештувати Порошенка. Чому б натомість не заарештувати провідного агента Путіна в Україні Віктора Медведчука, який з 17 березня 2014 року перебуває під санкціями США?" - написав Аслунд.

Як відомо, раніше низка впливових світових політиків застерегли президента Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка. Серед них колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, президент Європейської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Дерджепу США з питань України Курт Волкер, екс-посол Канади в Україні Роман Ващук, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

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Автор: РБК-Україна