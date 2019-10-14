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Євросоюз закликав Туреччину зупинити військову операцію в Сирії

Новини » Політика    14.10.2019 - 22:13
Євросоюз закликав Туреччину зупинити військову операцію в Сирії
Ілюстративне фото (GettyImages)

Рада ЄС ухвалила відповідну резолюцію

Рада Європейського союзу з закордонних справ закликала Туреччину зупинити односторонню військову операцію в Сирії, і вивести свої війська з цієї країни. Про це йдеться в резолюції Ради ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської Ради.

У резолюції йдеться, що ЄС засуджує дії Туреччини до Сирії, які "серйозно підривають стабільність і безпеку всього регіону, несуть ще більші страждання для цивільного населення і появу нових переміщених осіб, обмежують доступ в регіон для гуманітарної допомоги".

У ЄС впевнені, що дії Туреччини також підривають зусилля міжнародної коаліції в боротьбі проти терористичної організації "Ісламська держава", яке залишається загрозою для європейської безпеки, для Туреччини, для регіональної та міжнародної безпеки.

Крім того, Євросоюз підтвердив прихильність єдності, суверенітету і територіальної цілісності Сирії.

При цьому в документі наголошується, що Туреччина залишається важливим партнером і гравцем у врегулюванні ситуації навколо Сирії, проте Туреччина повинна реагувати на ситуацію, пов'язану з безпекою в регіоні, виключно політичними і дипломатичними засобами.

Нагадаємо, раніше офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Туреччина не має наміру припиняти проведення військової операції в Сирії до тих пір, поки військові республіки не досягнуть поставлених завдань.

9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що збройні сили Туреччини почали військову операцію в північній Сирії. Президент Туреччини заявив, що намагається створити "безпечну зону", очищену від бойовиків курдської міліції, яких Туреччина вважає терористами.

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