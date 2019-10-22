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В "безпечній зоні" Сирії залишаються більше тисячі курдів, - Ердоган

Новини » В світі    22.10.2019 - 15:31
В "безпечній зоні" Сирії залишаються більше тисячі курдів, - Ердоган
Фото: Реджеп Ердоган (Getty Images)

Реджеп Ердоган заявив про готовність продовжити військову операцію, якщо курди не покинуть регіон

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що на даний момент на північному сході Сирії в районі "безпечної зони" знаходиться більше тисячі представників курдських сил. Про це повідомляє Reuters.

За словами Ердогана, якщо курдські сили не залишать регіон до 21:00 (за Києвом - ред.), Туреччина готова відновити військову операцію в Сирії.

"Висновок триває. Згідно з інформацією, яку я отримав від мого міністра оборони, ми говоримо про 700-800 вже виведених, а решта, близько 1200-1300, продовжують з'являтися. Кажуть, що вони підуть. Якщо обіцянки, дані нам Америкою, не будуть виконані, ми продовжимо нашу операцію з того місця, де вона зупинилася, на цей раз з набагато більшою рішучістю", - повідомив президент Туреччини.

Нагадаємо, 17 жовтня Туреччина і США домовилися про тимчасове припинення вогню в Сирії. Згідно з домовленостями, Туреччина призупинила свою військову операцію в регіоні на 120 годин. За цей час курдські сили повинні покинути район, де планується створення "безпечної зони".

Також РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп готовий до застосування військової сили проти Туреччини в разі необхідності. При цьому, які повинні бути конкретні дії Туреччини для цього не повідомляється.

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