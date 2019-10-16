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Помпео приїде до Туреччини у зв'язку з ситуацією в Сирії

Новини » Політика    16.10.2019 - 09:11
Помпео приїде до Туреччини у зв'язку з ситуацією в Сирії
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Разом з Помпео в Туреччину поїде і Пенс

Президент США Дональд Трамп оголосив, що віце-президент Майк Пенс і держсекретар Майк Помпео в середу вирушать до Туреччини через обстановку в Сирії. Про це повідомив телеканал CBS.

Телеканал зазначає, що на віце-президента США і держсекретаря буде покладено завдання домагатися припинення вогню на півночі Сирії і досягти угоди між Туреччиною і курдськими силами.

При цьому, як у свою чергу зазначила прес-служба Білого дому, президент також торкнувся питання оголошених напередодні обмежувальних заходів проти Туреччини. За словами Трампа, "ми (США, - ред.) дуже жорстокі з Туреччиною", а введені санкції є "сильними".

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив президенту США Дональду Трампу, що Туреччина ніколи не оголосить про припинення вогню в північно-східній Сирії і не буде вести переговори з курдськими силами.

РБК-Україна писало, що представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Туреччина не має наміру припиняти проведення військової операції в Сирії до тих пір, поки військові республіки не досягнуть поставлених завдань.

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