"Арсенал" - ПСЖ и "Барселона" - "Интер": прогноз суперкомпьютера и ставки на первые полуфиналы ЛЧ

Во вторник и среду, 29 и 30 апреля, пройдут первые матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 . За выход в финал главного клубного турнира Европы будут бороться "Арсенал" против ПСЖ и "Барселона" против "Интера".

"Арсенал" - ПСЖ: прогноз букмекеров

В матче на "Эмирейтс" в прогнозе букмекеров небольшое преимущество имеет "Арсенал" - коэффициент на победу лондонцев колеблется в пределах 2.30-2.45, тогда как успех ПСЖ оценивают в 2.70-2.90. Ничья идет по коэффициенту около 3.40.

"Барселона" - "Интер": прогноз букмекеров

Во втором полуфинале, который пройдет на "Камп Ноу" в Барселоне, фаворитом считается "Барса". Коэффициент на победу каталонцев - около 2.10, тогда как шансы "Интера" на победу оцениваются выше 3.40. Ничейный результат также идет примерно за 3.30.

Прогноз на первые полуфиналы ЛЧ от суперкомпьютера

Не остались в стороне и аналитики суперкомпьютеров. По прогнозам Opta, шансы "Барселоны" на победу в домашнем матче составляют более 48%, тогда как вероятность успеха "Интера" - около 26%. "Арсенал" в своей игре тоже имеет незначительное преимущество - около 43% на победу против 30% у ПСЖ.

Где смотреть матчи "Арсенал" - ПСЖ и "Барселона" - "Интер"

Смотреть онлайн матчи "Арсенал" - ПСЖ и "Барселона" - "Интер" можно будет на MEGOGO. Трансляция доступна с подписками MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность.

Начало обоих матчей - в 22:00 по киевскому времени. За час до стартового свистка - в 21:00 - начнется студия с приглашенными экспертами.

Добавим, что обе игры обещают быть чрезвычайно напряженными. Для "Арсенала" это первый полуфинал Лиги чемпионов за последние 15 лет, тогда как ПСЖ надеется получить первый трофей в своей истории.

"Барселона" под руководством новой тренерской команды стремится вернуть себе статус гранд-клуба Европы, а "Интернационале" - снова выйти в финал самого престижного клубного турнира континента или даже повторить успех 2010 года.