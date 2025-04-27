"Ливерпуль" ярко выиграл АПЛ: разгром в "золотом" матче

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

АПЛ, 34-й тур

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 5:1

Голы: Диас, 16, Макалистер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджи, 69 (автогол) - Соланке, 12

"Красным" достаточно было свести поединок на родном "Энфилде" вничью, чтобы стать недосягаемыми для главного преследователя - лондонского "Арсенала".

И поначалу даже эту задачу гости поставили под сомнение - на 12-й минуте "Тоттенхэм" открыл счет благодаря голу Доминика Соланке.

Однако еще до перерыва хозяева успели трижды поразить ворота соперника - отличились Луис Диас, Алексис Макалистер и Коди Гакпо.

Во втором тайме команда Арне Слота продолжила доминировать. На 63-й минуте Мохамед Салах сделал счет разгромным, а через шесть минут защитник "Тоттенхэма" Иенома Удоджи срезал мяч в собственные ворота, окончательно закрепив победу "Ливерпуля".

Таким образом за четыре тура до конца чемпионата преимущество команды Арне Слота над ближайшими преследователями достигло 15 очков. Александр Зинченко и его партнеры-"канониры" уже никак не смогут догнать новоиспеченного победителя.

"Красные" получили первый за пять лет чемпионский титул в АПЛ. Последний раз они триумфовали в сезоне-2019/20 под руководством Юргена Клоппа.

Это юбилейный, 20-й триумф "Ливерпуля" в национальном первенстве. По данному показателю клуб повторил рекорд, который до сих пор единолично удерживал "Манчестер Юнайтед". Теперь у двух грандов - по 20 титулов. Третьим идет "Арсенал" с 13-ю победами, за ним - "Манчестер Сити" (10).

"Ливерпуль" получил чемпионство уже в первом сезоне под руководством нидерландского специалиста Арне Слота. Он летом прошлого года заменил на посту Клоппа, который руководил командой в течение девяти предыдущих сезонов.