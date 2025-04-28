"Арсенал" - ПСЖ і "Барселона" - "Інтер": прогноз суперкомп'ютера і ставки на перші півфінали ЛЧ

У вівторок та середу, 29 і 30 квітня, пройдуть перші матчі півфінальної стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 . За вихід у фінал головного клубного турніру Європи боротимуться "Арсенал" проти ПСЖ та "Барселона" проти "Інтера".

"Арсенал" - ПСЖ: прогноз букмекерів

У матчі на "Емірейтс" у прогнозі букмекерів невелику перевагу має "Арсенал" - коефіцієнт на перемогу лондонців коливається в межах 2.30-2.45, тоді як успіх ПСЖ оцінюють в 2.70-2.90. Нічия йде за коефіцієнтом близько 3.40.

"Барселона" - "Інтер": прогноз букмекерів

У другому півфіналі, який пройде на "Камп Ноу" в Барселоні, фаворитом вважається "Барса". Коефіцієнт на перемогу каталонців - близько 2.10, тоді як шанси "Інтера" на перемогу оцінюються вище 3.40. Нічийний результат також йде приблизно за 3.30.

Прогноз на перші півфінали ЛЧ від суперкомп'ютера

Не залишилися осторонь і аналітики суперкомп’ютерів. За прогнозами Opta, шанси "Барселони" на перемогу в домашньому матчі становлять понад 48%, тоді як ймовірність успіху "Інтера" — близько 26%. "Арсенал" у своїй грі теж має незначну перевагу - близько 43% на перемогу проти 30% у ПСЖ.

Де дивитися матчі "Арсенал" - ПСЖ і "Барселона" - "Інтер"

Дивитися онлайн матчі "Арсенал" - ПСЖ і "Барселона" - "Інтер"можна буде на MEGOGO. Трансляція доступна з підписками MEGOPACK XL, Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність.

Початок обох матчів - о 22:00 за київським часом. За годину до стартового свистка - о 21:00 - розпочнеться студія з запрошеними експертами.

Додамо, що обидві гри обіцяють бути надзвичайно напруженими. Для "Арсеналу" це перший півфінал Ліги чемпіонів за останні 15 років, тоді як ПСЖ сподівається здобути перший трофей у своїй історії.

"Барселона" під керівництвом нової тренерської команди прагне повернути собі статус гранд-клубу Європи, а "Інтернаціонале" - знову вийти в фінал найпрестижнішого клубного турніру континенту або ж навіть повторити успіх 2010 року.