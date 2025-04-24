"Нас ждут новые вызовы". "Александрия" ярко отреагировала на возвращение в еврокубки

ФК "Александрия", которая сейчас идет второй в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, гарантировала себе участие в европейских клубных турнирах в сезоне-2025/26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба .

Это стало окончательно известно после победы киевского "Динамо" над черновицкой "Буковиной" в полуфинале Кубка Украины.

В итоговой таблице УПЛ команда Руслана Ротаня уже точно не опустится ниже четвертой позиции. Единственный вариант, при котором "Александрия" могла остаться без еврокубков, предусматривал триумф "Буковины" в национальном Кубке. Поскольку черновицкий клуб выбыл из турнира, эта угроза исчезла.

Таким образом, "Александрия" стала вторым украинским клубом, который официально обеспечил себе участие в еврокубках сезона-2025/26. Первым это право получило "Динамо", которое возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

Клуб с Кировоградщины ярко отреагировал в соцсети на попадание в континентальные соревнования.

"Нас ждут - новые вызовы, новые матчи и новые истории, которые мы будем писать вместе. Европа, встречай ФК "Александрию"!", - говорится в сообщении.

Где будет играть "Александрия"

Сейчас возможны варианты.

За пять туров до завершения чемпионата Украины "Александрия" отстает от "Динамо" на шесть очков. Поэтому, теоретически еще может стать чемпионом Украины.

В этом случае команда Ротаня стартует во 2-м квалификационном раунде ЛЧ. В зависимости от результатов в квалификации команда сможет выйти в основной этап ЛЧ, ЛЕ или ЛК.

2-е место (если Кубок выиграет чемпион) обеспечит - старт с 1-го квалификационного раунда ЛЕ (4 соперника в основной этап ЛЕ, при неудаче - переход в ЛК).

2-е место (если Кубок выиграет не чемпион) - старт со 2-го квалификационного раунда ЛК (три соперника до основного этапа, в случае проигрыша - вылет).

3-е или 4-е место - старт во 2-м квалификационном раунде ЛК (до основного этапа - три соперника).

Как команда играла в еврокубках ранее

"Александрия" трижды выступала в континентальных соревнованиях. Во всех случаях это была Лига Европы.

В сезоне-2016/17 в 3-м квалификационном раунде уступила хорватскому "Хайдуку" (0:3, 1:3).

В сезоне-2017/18 в 3-м квалификационном раунде переиграла румынскую "Астру" (1:0, 0:0). Но в раунде плей-офф уступила белорусскому БАТЭ (1:2, 1:1).

В сезоне-2019/20 в группе ЛЕ играла вместе с немецким "Вольфсбургом" (0:1, 1:3), бельгийским "Гентом" (1:1, 1:2) и французским "Сент-Этьеном" (2:2, 1:1). С тремя очками заняла последнее место и не прошла дальше.