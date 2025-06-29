Салат из арбуза, мяты и феты: рецепт блюда, которое подают в лучших ресторанах

В жаркие дни нет ничего лучше освежающего салата из сочного арбуза, ароматной мяты и нежного сыра фета. Это легкое блюдо, которое поражает сочетанием вкусов и дарит настоящую прохладу.

РБК-Украина сообщает, как приготовить такой салат из арбуза, который подают в лучших ресторанах.

Салат из арбуза и сыра фета: быстрый способ приготовления

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

арбуз

сыр фета

огурцы - 3 шт.

сок лайма - 2 ст. л

мята - 10 листочков

базилик - 10 листочков

оливковое масло - 2 ст. л

мед - 2 ст. л

соль и перец по вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно снять кожуру с огурцов и нарезать кружочками. Арбуз должен быть сладкий и спелый, его нужно очистить от косточек и нарезать небольшими кубиками.

Все положите в большую миску и добавьте мелко порезанную мяту.

Для заправки соедините сок лайма, масло, мед, соль и перец.

Сыр нарежьте кубиками и выложите сверху салата и вылейте туда же заправку.

Рецепт салата из арбуза и сыра фета (фото: кадр из видео)