Салат из арбуза, мяты и феты: рецепт блюда, которое подают в лучших ресторанах
В жаркие дни нет ничего лучше освежающего салата из сочного арбуза, ароматной мяты и нежного сыра фета. Это легкое блюдо, которое поражает сочетанием вкусов и дарит настоящую прохладу.
РБК-Украина сообщает, как приготовить такой салат из арбуза, который подают в лучших ресторанах.
Салат из арбуза и сыра фета: быстрый способ приготовления
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
- арбуз
- сыр фета
- огурцы - 3 шт.
- сок лайма - 2 ст. л
- мята - 10 листочков
- базилик - 10 листочков
- оливковое масло - 2 ст. л
- мед - 2 ст. л
- соль и перец по вкусу
Легкий способ приготовления
Сначала нужно снять кожуру с огурцов и нарезать кружочками. Арбуз должен быть сладкий и спелый, его нужно очистить от косточек и нарезать небольшими кубиками.
Все положите в большую миску и добавьте мелко порезанную мяту.
Для заправки соедините сок лайма, масло, мед, соль и перец.
Сыр нарежьте кубиками и выложите сверху салата и вылейте туда же заправку.
Рецепт салата из арбуза и сыра фета (фото: кадр из видео)
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