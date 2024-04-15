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В Армии обороны Израиля рассказали об оперативных планах: что они предусматривают (видео)

Фото: израильские военные готовы как к наступлению, так и к обороне (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Пока мир ждет развития событий после масштабной воздушной атаки Ирана, Армия обороны Израиля обнародовала официальное заявление, в котором рассказала о дальнейших планах с учетом напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦАХАЛ в соцсети Х.

"ХАМАС и Иран хотят зажечь Ближний Восток и обострить регион. Мы все еще находимся в состоянии повышенной готовности и оцениваем ситуацию. За последние несколько часов мы утвердили оперативные планы как наступательных, так и оборонительных действий", - отметил спикер Армии обороны Израиля Даниель Хагари.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль ударными беспилотниками и ракетами. Цели запускались как с территории Ирана, так и с территории Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.

Атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаска 1 апреля, во время которого погиб ряд генералов Корпуса стражей исламской революции.

По данным СМИ, Иран и его группировки-марионетки запустили по территории Израиля более 200 дронов и около 150 ракет. Почти все цели, за исключением нескольких баллистических ракет, были сбиты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху заявил, что страна нанесет симметричный ответ на атаку Ирана.

Военный кабинет Израиля во время заседания в воскресенье еще не решил ударит ли по Ирану в ответ на атаку, но США уже отказались участвовать в возможной "мести".

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил Совет Безопасности ООН в том, что он не отреагировал на угрозы со стороны Ирана и отказался исключить израильское возмездие за иранские ракеты и атаку беспилотников.

Тем временем Иран заявил, что может нанести удары по Израилю с большей силой в случае, если Тель-Авив "отомстит" за воздушное нападение 14 апреля.

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Израиль