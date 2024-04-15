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В Армії оборони Ізраїлю розповіли про оперативні плани: що вони передбачають (відео)

Фото: ізраїльські військові готові як до наступу, так і до оборони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Доки світ чекає розвитку подій після масштабної повітряної атаки Ірану, Армія оборони Ізраїлю оприлюднила офіційну заяву, в якій розповіла про подальші плани з огляду на напружену ситуацію в регіоні Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦАХАЛ у соцмережі Х.

"ХАМАС та Іран хочуть запалити Близький Схід і загострити регіон. Ми все ще перебуваємо у стані підвищеної готовності й оцінюємо ситуацію. За останні кілька годин ми затвердили оперативні плани як наступальних, так і оборонних дій", - зазначив спікер Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Атака Ірану на Ізраїль

В ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль ударними безпілотниками і ракетами. Цілі запускалися як з території Ірану, так і з території Іраку, Сирії, Лівану та Ємену.

Атака стала відповіддю на удар ізраїльської армії по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня, під час якого загинула низка генералів Корпусу вартових ісламської революції.

За даними ЗМІ, Іран та його угруповання-маріонетки запустили по території Ізраїлю понад 200 дронів і близько 150 ракет. Майже всі цілі, за виключенням кількох балістичних ракет, були збиті.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетяньягу заявив, що країна завдасть симетричної відповіді на атаку Ірану.

Воєнний кабінет Ізраїлю під час засідання у неділю ще не вирішив чи вдарить по Ірану у відповідь на атаку, але США уже відмовилися брати участь в імовірній "помсті".

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звинуватив Раду Безпеки ООН в тому, що вона не відреагувала на загрози з боку Ірану та відмовився виключити ізраїльську відплату за іранські ракети й атаку безпілотників.

Тим часом Іран заявив, що може завдати ударів по Ізраїлю зі більшою силою у разі, якщо Тель-Авів "помститься" за повітряний напад 14 квітня.

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Ізраїль