Армия дронов. Украина законтрактовала почти 1600 беспилотников для войск
Благодаря проекту "Армия дронов" украинские военные снабжаются лучшими образцами беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время конференции "Производство БПЛА: возможности и вызовы".
"Благодаря проекту "Армия дронов" в рамках платформы UNITED24 мы обеспечиваем наших военных лучшими "птичками" и стимулируем развитие украинских производителей БПЛА. За 7 месяцев проекта по запросу военных уже законтрактовано почти 1600 дронов на 3,3 млрд гривен", - отметил Федоров.
Он подчеркнул, что часть этих БПЛА - это дроны украинских производителей, и отметил, что рынок украинских БПЛА имеет большой потенциал.
"Вместе с правительственной командой мы системно работаем над тем, чтобы поддержать наших производителей и упростить многие бюрократические вопросы. Это позволит бизнесу развиваться и масштабироваться еще быстрее", - заверил министр.
Недавно РБК-Украина сообщало, что, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина вскоре получит от партнеров еще около 5000 тысяч терминалов Starlink. Из них большинство будет направлено военным.
Также мы писали, что 3 января Кабинет министров Украины разрешил украинцам на период действия военного положения ввозить беспилотники от доноров без гарантийных писем.
Напомним, что Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed.
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