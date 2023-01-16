Армия дронов. Украина законтрактовала почти 1600 беспилотников для войск

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время конференции "Производство БПЛА: возможности и вызовы".

"Благодаря проекту "Армия дронов" в рамках платформы UNITED24 мы обеспечиваем наших военных лучшими "птичками" и стимулируем развитие украинских производителей БПЛА. За 7 месяцев проекта по запросу военных уже законтрактовано почти 1600 дронов на 3,3 млрд гривен", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что часть этих БПЛА - это дроны украинских производителей, и отметил, что рынок украинских БПЛА имеет большой потенциал.

"Вместе с правительственной командой мы системно работаем над тем, чтобы поддержать наших производителей и упростить многие бюрократические вопросы. Это позволит бизнесу развиваться и масштабироваться еще быстрее", - заверил министр.