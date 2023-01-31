"Армия дронов" передала на передовую еще 12 украинских беспилотников, - Минцифры
"Армия дронов" совместно с Госспецсвязью передали 12 беспилотников украинского производства для военных, находящихся на передовой в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Передали для Главного управления разведки 12 птиц украинского производства: 7 БПЛА SKIF и 5 STEN-2", - говорится в сообщении.
При этом специалисты Минцифры уточнили, что SKIF эффективно помогают разведывать территорию, а STEN-2 - атаковать врага с неба и метко целить боеприпасами прямо в тыл оккупантов.
Отмечается, что всего "Армия дронов" отправила на фронт уже 1056 наших беспилотников.
"Продолжаем инвестировать свое время и энергию в развитие military-tech. Потому что технологии и смелость украинских воинов - ключ к победе. Спасибо каждому, кто донатит через UNITED24 на Армию дронов. Благодаря вам вместе с Генштабом и Госспецсвязью можем помогать ВСУ беспилотниками" , - подчеркнули в Минцифре.
На днях РБК-Украина сообщало, что американская компания "AeroVironment" продолжит сотрудничество с Министерством обороны Украины и предоставит нашим военным беспилотные летательные аппараты.
Ранее мы писали, что Министерство обороны планирует увеличить закупку беспилотников у украинских производителей в 2023 году. На этот сегмент хотят направить 20 млрд. гривен.
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