Вернуться из СОЧ можно через "Армию+": детали от Минобороны
В приложение "Армия+" добавили возможность подачи рапорта на возвращение на службу после самовольного оставления части (СОЧ). Это стало возможно благодаря новому закону о СОЧ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Катерины Черногоренко в эфире телемарафона.
Чиновница напомнила, что недавно Рада приняла закон об освобождении военных от ответственности за первое дезертирство или СОЧ, если они добровольно вернуться на службу.
"Мы сделали функционал в "Армия+"... для того, чтобы военнослужащий мог инициировать рапорт на возвращение на службу после СОЧ и смог оперативно восстановиться на службе, вернуть себе социальные гарантии, вернуть себе заработную плату и дальше уже в таком статусе вернуться именно в ту воинскую часть, которую он хочет выбрать, где он хочет служить", - рассказала Черногоренко.
Она уточнила, что никаких санкций по отношению к военному, который впервые возвращается из СОЧ, применять не будут. После подачи рапорта и его обработки военный получит сообщения о прибытии в новую военную часть батальона резерва.
"Это временный пункт, из которого он может перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя, где он доверяет командиру, где он доверяет солдатам и может быть мотивированным. То есть 72 часа на рассмотрение рапорта, 24 часа - на прибытие в батальон резерва и уже из резервной части он опять же через "Армия+" подает рапорт на перевод в свою целевой воинскую часть", - отметила Черногоренко.
Закон о возвращении из СОЧ
Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет наказание для тех военных, которые решили добровольно вернуться на службу после первого самовольного оставления части.
После этого, как отмечал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин 12 декабря, на службу вернулись несколько тысяч украинских защитников.
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