В приложении "Армия+" появились новые типы рапортов: что известно

В приложении "Армия+" появятся новые виды электронных рапортов, что позволит военнослужащим подавать их быстрее и удобнее.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Армию.Inform ".

Речь идет о 5 видах рапортов, а именно:

Рапорт на получение справки №5. Рапорт на возможность выезда за пределы гарнизона. Рапорт в рассрочку за подписание первого контракта. Рапорт на отпуск после освобождения из плена. Рапорт на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья.

Черногоренко объяснила, что форма №5 - это справка, которую предоставляет военная часть. Она подтверждает факт того, что военнослужащий действительно проходит военную службу.

По ее словам, эта справка используется абсолютно для всех льгот, предоставляемых государством.

"Это означает, что этот рапорт теперь может быть простым, удобным, он может оформляться через конструктор в "Армии+" в два клика. Командир сразу получает сообщение, пуш-нотификацию о том, что этот рапорт пришел от его личного состава, сможет утвердить или наоборот отклонить этот рапорт, но объясняя причину, почему этот рапорт отклонен", - объяснила заместитель министра обороны Украины.

Обновленную версию приложения можно загрузить как для Google, так и для Apple.

"Армия+"

Это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины для обеспечения коммуникации между военнослужащими и командованием, а также для облегчения доступа к административным услугам.

Приложение было официально представлено в 2023 году. Однако его официальный старт пришелся на август 2024 года.

Основной целью Армии+ является обеспечение цифровой трансформации военной системы Украины и создание удобных условий для обслуживания военных.

Приложение позволяет военным получать информацию о личном составе, оперативно представлять документы и отслеживать статус запросов. В нем можно редактировать данные о военной службе.