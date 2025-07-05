Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ

Силы обороны Украины атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области в ночь на 5 июля. Там базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Следует заметить, что это не первая атака на учебный центр и авиабазу. В частности, в октябре 2024 года дроны СБУ, ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34 , а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск".

На аэродроме "Борисоглебск" базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35 воздушно-космических сил России.

В городе Борисоглебск Воронежской области расположен Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава и одноименная авиабаза.

"Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении. google.com/maps

Операцию осуществили подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Напомним, этой ночью россияне в сети сообщали о взрывах в Борисоглебске, а спутники зафиксировали пожар в районе аэродрома.

Также в ночь на 5 июля было шумно в Энгельсе и Чебоксарах (Чувашская Республика).

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