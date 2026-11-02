Режим тишины в Олешках завершился: Лубинец анонсировал возможность новых гуманитарных шагов

Режим прекращения огня в районе Олешек Херсонской области официально завершился. В то же время, Украина и Россия прорабатывают возможность новых гуманитарных шагов.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Режим тишины, действовавший с 27 октября по 1 ноября, завершился. Это был важный этап совместной гуманитарной работы вместе с уполномоченной по правам человека РФ Яной Лантратовой при координации первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп", - заявил Лубинец.

Он отметил, что в течение периода режима тишины обе стороны придерживались взятых на себя обязательств. Это в свою очередь позволило доставить гуманитарную помощь Олешкам и помочь гражданским жителям, которые хотели безопасно выехать из города.

"В настоящее время вместе с Яной Лантратовой прорабатываем возможности продолжения подобных гуманитарных шагов. Важно сохранить этот механизм взаимодействия, чтобы и дальше помогать людям и спасать жизнь", - резюмировал уполномоченный по правам человека.