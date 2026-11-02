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Режим тишины в Олешках завершился: Лубинец анонсировал возможность новых гуманитарных шагов

01:10 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Режим тишины в Олешках завершился: Лубинец анонсировал возможность новых гуманитарных шагов Фото: Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Режим прекращения огня в районе Олешек Херсонской области официально завершился. В то же время, Украина и Россия прорабатывают возможность новых гуманитарных шагов.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Режим тишины, действовавший с 27 октября по 1 ноября, завершился. Это был важный этап совместной гуманитарной работы вместе с уполномоченной по правам человека РФ Яной Лантратовой при координации первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп", - заявил Лубинец.

Он отметил, что в течение периода режима тишины обе стороны придерживались взятых на себя обязательств. Это в свою очередь позволило доставить гуманитарную помощь Олешкам и помочь гражданским жителям, которые хотели безопасно выехать из города.

"В настоящее время вместе с Яной Лантратовой прорабатываем возможности продолжения подобных гуманитарных шагов. Важно сохранить этот механизм взаимодействия, чтобы и дальше помогать людям и спасать жизнь", - резюмировал уполномоченный по правам человека.

Гуманитарная миссия в Олешках

Напомним, что 31 октября жителей Олешек, который практически полгода жили в условиях гуманитарной катастрофы, эвакуировали на подконтрольную Украине территорию. Остаться в Украине решили сотни жителей оккупированного города.

После успешной реализации миссии первая леди США Мелания Трамп заявила, что это дает надежду на установление устойчивого мира между Украиной и Россией.

Также она призвала к тому, чтобы Олешки стали отправной точкой на пути к миру между воюющими сторонами.

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