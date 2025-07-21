Армия РФ второй раз за ночь подняла в воздух МиГ-31: зафиксирован пуск "Кинжала"

Напомним, российский агрессор массированно атакует Украину дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В частности, враг атаковал ударными дронами Харьков. В городе прогремели более десятка взрывов и вспыхнули пожары.

Кроме того, "Шахеды" массированно атакуют Киев. В столице зафиксированы первые повреждения в результате прилетов и падения обломков.

Около 02:30 были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр".

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